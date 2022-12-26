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Tüm dikkatler AÖL sınav sonuçlarında: MEB açık lise sonuçlarını ilan edecek

2022-2023 Eğitim yılı AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem sınavları 9-20 Aralık 2022 tarihleri online olarak gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanması ardından gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, MEB açık lise sonuç tarihi belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Online olarak tamamlanan sınavın ardından gözler AÖL sınav sonuç ekranında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları aralık ayında tamamlandı. On binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavda, öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Yapılan değerlendirme sonrası Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları erişime açılacak. İşte, AÖL sonuçlarına dair bilgiler.

MEB açık lise sonuçları
MEB açık lise sonuçları

AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL sınav itirazı
AÖL sınav itirazı

AÖL sınav itirazları nasıl ne zaman yapılır?

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Açık öğretim lise sınav sonucu
Açık öğretim lise sınav sonucu

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL ders geçme notu kaç?
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