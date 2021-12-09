AÖL sınav sonuç ekranı: Açık Lise Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 4-10 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Lise sonuçları 2021 tarihi hakkında

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulanacak. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.

AÖL sonuçları, MEB'in sayfasından açıklanacak.

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