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AÖL sınav sonuç ekranı: Açık Lise Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları 4 Aralık’ta başladı. AÖL’ye kayıtlı öğrenciler, online olarak yapılan sınavlara katılım gösteriyor. 10 Aralık'ta sona erecek. AÖL sınav sonuçları için şimdiden bekleyiş başladı. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınav sonuç ekranı: Açık Lise Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
açık öğretim lisesi

Açık Öğretim Lisesi sınavları 4-10 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Lise sonuçları 2021 tarihi hakkında

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulanacak. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.

AÖL sonuçları, MEB'in sayfasından açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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