AÖL ders seçimi nasıl yapılır? Açık Lise 2. dönem ders seçme işlemi son gün ne zaman?

AÖL 2. Dönem ders seçimi (kayıt yenileme) nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 MEB takvimi ile AÖL 2. Dönem ders seçimi ve sınav tarihleri gibi tüm detaylar...

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ders seçme işlemi en geç kayıt yenileme tarihinin son günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapılacaktır. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işleminin son günü 28 Ocak 2022 olacak. Bu bilgilere göre ders seçimi de 28 Ocak tarihinde sona erecek.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçme işlemi sistemde ,"Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri" menüsü altında yer alan "Ders Seçme İşlemi" seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web adresinde yer almaktadır.

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Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından otomatik yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

Öğrenciler, öğrencilik durumu "Aktif" olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak "http://aol.meb.gov.tr/" internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.