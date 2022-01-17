AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak?

Açık lise sınavı olarak da bilinen AÖL sınavlarının 2. dönemi için hazırlık yapan adaylar, bir yandan da net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL SINAVI ONLINE MI, NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

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Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

MEB 2022 SINAV TAKVİMİ