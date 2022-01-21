AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

MEB'in düzenleyeceği Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.Dönem sınavları hakkında merak edilen sorular var. Millî Eğitim Bakanlığı konuyla alakalı açıklamada bulundu. MEB'in sınav uygulamaları takviminde yer alan AÖL 2. dönem sınav tarihi ne zaman?
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?
MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacak. e-Sınava katılacak öğrenciler binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlarda yer alacak. Söz konusu sınavlar Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.
Sınavların net günü paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2022
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık
Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim
Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak. AÖL 2. dönem sınavları i,çin ent tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.