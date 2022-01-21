AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri bilgisi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak sürdürülen AÇık Öğretim Liseleri için ikinci dönem kayıtları 27 Aralık'ta başlamıştı. AÖL Açık öğretim lisesi sınavları ile kayıtlar ne zaman yapılacak? AÖL 2. Dönem sınav tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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