Özgün AÖL 2 dönem sınavları ne zaman yapılacak?
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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2022 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri bilgisi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak sürdürülen AÇık Öğretim Liseleri için ikinci dönem kayıtları 27 Aralık'ta başlamıştı. AÖL Açık öğretim lisesi sınavları ile kayıtlar ne zaman yapılacak? AÖL 2. Dönem sınav tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
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MEB'in düzenleyeceği Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.Dönem sınavları hakkında merak edilen sorular var. Millî Eğitim Bakanlığı konuyla alakalı açıklamada bulundu. MEB'in sınav uygulamaları takviminde yer alan AÖL 2. dönem sınav tarihi ne zaman?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacak. e-Sınava katılacak öğrenciler binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlarda yer alacak. Söz konusu sınavlar Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.

Sınavların net günü paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2022

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık

Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim

Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak. AÖL 2. dönem sınavları i,çin ent tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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