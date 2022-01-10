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AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.

2021-2022 2. dönem sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak eden öğrenciler bir yandan da sınavların nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyor. 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama MEB'den geldi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?
aöl

Açık lise öğrencileri, bu yıl yapılacak olan sınavlara ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri; MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak sorusuyla araştırılıyor. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınavların yapılış şekli de merak edilenler arasında yer alıyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL SINAVI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

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