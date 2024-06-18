2022 AÖL sınav takvimi MEB tarafından açıklandı. AÖL sınavları 9 Aralık - 20 Aralık 2022 tarihleri arasında online olarak yapıldı. Peki açık öğretim lisesi sınavından kaç puan almak gerekir? MEB açık lise geçme notu kaç, nasıl mezun olunur, şartı nedir?