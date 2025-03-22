AÖL CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI: 2025 AÖL ikinci dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

"AÖL ikinci dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönem sınavları bugün başladı ve yarınki oturumlarla devam edecek. Sınava katılan öğrenciler, sınav sorularının ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor.