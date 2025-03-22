Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖL CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI: 2025 AÖL ikinci dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖL CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI: 2025 AÖL ikinci dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

14:5522/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AÖL cevap anahtarı ve soru kitapçığı
AÖL cevap anahtarı ve soru kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönem sınavları başladı. Sınava katılan öğrenciler, soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. MEB, geçmiş dönemlerde olduğu gibi sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarlarını erişime açıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte detaylar...

"AÖL ikinci dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönem sınavları bugün başladı ve yarınki oturumlarla devam edecek. Sınava katılan öğrenciler, sınav sorularının ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor.

AÖL 2024 - 2025 İKİNCİ DÖNEM CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.

AÖL CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

#Aöl Cevap Anahtarı
#Aöl Sınav Sonuçları
#Aöl Soruları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...