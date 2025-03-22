AÖL CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI: 2025 AÖL ikinci dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönem sınavları başladı. Sınava katılan öğrenciler, soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. MEB, geçmiş dönemlerde olduğu gibi sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarlarını erişime açıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte detaylar...
"AÖL ikinci dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönem sınavları bugün başladı ve yarınki oturumlarla devam edecek. Sınava katılan öğrenciler, sınav sorularının ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor.
AÖL 2024 - 2025 İKİNCİ DÖNEM CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.
AÖL CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.