AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?

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Özlem Zengin'den CHP'li Tanju Özcan'ın iğrenç imasına tepki: Mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vaka

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, kendisinden yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç sözler sarf eden Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert şekilde tepki gösterdi. Zengin, "İnsanlık adına utanç, kendi ve mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vakadır. “Tesettürlü” vurgusu ise aslında derin zihni karanlığın ve kodlardaki kötülüğün yansıması. Mesele “kadın” olunca riyakarlıklarını kusarak, asıllarına rücu ediyorlar." ifadelerini kullandı.