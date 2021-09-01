AÖL sınavları 29 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. AÖL ek sınava katılan adaylar "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2021 AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. MEB'den son dakika açıklamalar geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan AÖL ek sınav sonuçlarının 15 günlük süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.
2021 AÇIK LİSE EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖL ek sınav sonuçları aolweb.aol.meb.gov.tr üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.
AÖL EK SINAV NEDİR?
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.