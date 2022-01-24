Özgün Açık Öğretim Lisesi 2 dönem kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL kayıt tarihleri
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Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL kayıt tarihleri duyuruluyor. En son birinci dönem sınavlarını olan açık lise öğrencileri ikinci dönem kayıtları için bekleyişte. Peki, Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2. dönem kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL kayıt tarihleri
AÖL

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Liseyi açıktan okumak isteyen veya eğitimini açık lisede devam ettiren binlerde öğrenci kayıt tarihlerini araştırıyor. AÖL kayıtları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 8 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edeceğini duyurdu.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL SINAVI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK, NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı; Sınav Uygulama Takvimi'ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

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