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Özgün AÖL 3 dönem kayıt yenileme ne zaman? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3 dönem sınav tarihleri
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AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt tarihleri, açık lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Açıköğretim lisesi öğrencileri 2. dönem sınav sonuçlarının erişime sunulmasının ardından 3. dönem AÖL kayıt yenileme sürecini bekliyor. Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
aöl

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme tarihleri, gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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