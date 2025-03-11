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Açık lise sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler için son çağrı! AÖL sınav görevli başvurusu nasıl yapılır?

Açık lise sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler için son çağrı! AÖL sınav görevli başvurusu nasıl yapılır?

11:0411/03/2025, mardi
Yeni Şafak
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AÖL sınav görevlisi
AÖL sınav görevlisi

Açıköğretim Programları yaz okulu sınav görev taleplerinin açıklanmasının ardından Açık lise sınav görevi başvurusu nasıl yapılır, sorusuna yanıt aranmaya başlandı. AÖL sınavında görev almak isteyenler başvurularını 11 Mart 2025 tarihine kadar yapabilecek. Peki, AÖL sınav görevli başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...

Açık lise sınavlarına görev almak isteyen var öğretmenler başvurularını görev puanı düşük olandan yüksek olana doğru yapacak. Peki, AÖL sınav görevli başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 Açık lise sınav gözetmen başvurusunun ayrıntıları...

AÇIK LİSE SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

22 ve 23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2024-2025 Öğretim Yılı Açıköğretim sınavları görev talepleri açıldı. Sınavda görev almak isteyenler, 11 Mart 2025 saat 23:59' a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulanabilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.

2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.



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