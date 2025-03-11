Açık lise sınavlarına görev almak isteyen var öğretmenler başvurularını görev puanı düşük olandan yüksek olana doğru yapacak. Peki, AÖL sınav görevli başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 Açık lise sınav gözetmen başvurusunun ayrıntıları...