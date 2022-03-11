AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavlarının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. AÖL sınav sonuçlarını AÖL giriş ekranı sınav sonucu sorgulama ekranından öğrenecekler. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden gerçekleşecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/o... üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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