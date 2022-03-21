AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçlarında son durum!

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Örgün öğretime devam edemeyenya da liseyi Açık Öğretim Sistemleri üzerinden tamamlayıp üniversite sınavlarına hazırlanan öğreciler, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liseleri 2. dönem sınav sonuçlarını araştırıyor.
AÇIK LİSE SINAVLARI BİTTİ Mİ?
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihinde sona erdi.
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sınav sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı. 10 Mart tarihinde tamamlanan sınavlar sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. Sınav sonuçları belli olunca detaylar haberde yer alacak.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
AÖL sınav sonuçları belli olunca http://aolweb.meb.gov.tr/ogren... öğrencilerin erişimine açılacak.