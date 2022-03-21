Özgün AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçlarında son durum
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AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçlarında son durum!

Ortaöğretim yani lise eğitimini açıktan sürdüren pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının sonuç tarihine ilişkin bilgi almak istiyor. Açık lise sınavları ne zaan açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, açık lise sonuçlarına nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Örgün öğretime devam edemeyenya da liseyi Açık Öğretim Sistemleri üzerinden tamamlayıp üniversite sınavlarına hazırlanan öğreciler, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liseleri 2. dönem sınav sonuçlarını araştırıyor.

AÇIK LİSE SINAVLARI BİTTİ Mİ?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihinde sona erdi.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sınav sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı. 10 Mart tarihinde tamamlanan sınavlar sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. Sınav sonuçları belli olunca detaylar haberde yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

AÖL sınav sonuçları belli olunca http://aolweb.meb.gov.tr/ogren... öğrencilerin erişimine açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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