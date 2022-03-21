AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçlarında son durum! Ortaöğretim yani lise eğitimini açıktan sürdüren pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının sonuç tarihine ilişkin bilgi almak istiyor. Açık lise sınavları ne zaan açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, açık lise sonuçlarına nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

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