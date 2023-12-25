1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. AÖL soruları ve cevapları açıklanma tarihi MEB tarafından yayınlanan kılavuz ile belli olmuştu. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem 2023-2024 AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 1. Dönem Açık Lise sınav soruları ve cevapları PDF indir ekranı.

2023-2024 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 81 il ve belirle

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlanma tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.







