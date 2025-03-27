AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı: MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek şekilde değerlendirme yapılacak. AÖL sınavlarına katılan adaylar, yazılı sınavda sorulan soruların doğru yanıtlarını öğrenmek için iki farklı alternatif yöntemle cevap anahtarına erişebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde veya odsgm.gov.tr adresinde yayımlanan cevap anahtarı ekranında, A, B, C ve D şıklarıyla doğru yanıtlar görüntülenebilecek. MEB, AÖL sınavlarına ait cevap anahtarının erişime açıldığını duyurdu ve adaylara sorgulama ekranından doğru yanıtları kontrol etme imkanı sundu.

AÖL 2. DÖNEM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

MEB'den yapılan açıklamada " 22-23 Mart 2025 Tarihlerinde Yapılan Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı" ifadeleri yer aldı.

AÖL 2. DÖNEM CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

AÖL soruları ve cevap anahtarı, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Bakanlıktan “AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarlarına ulabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D şıklı olarak yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Açıktan eğitim alan öğrenciler için her eğitim yılında toplam üç açık lise sınavı düzenleniyor. 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde organize edilirken sınav sonuç takvimi belli oldu. AÖL sınav sonuçları, 21 Nisan tarihinde erişime açılacak.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?