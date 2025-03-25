Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde yapıldı. Şimdi ise, AÖL soruları ve cevap anahtarı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve odsgm.gov.tr adresine çevrildi. Değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Öğrenciler, doğru yanıtların yer aldığı cevap anahtarına, MEB'in resmi sitesinden ve odsgm.gov.tr adresinden erişebilecekler. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

2024-2025 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları tamamlandı.

2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu.

MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.

AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D şıklı olarak yer alacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.