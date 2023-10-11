Bakan Yusuf Tekin'den ara tatil düzenlemesine ilişkin son dakika açıklaması
Ara tatiller kalkıyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.
İlk ara tatil ne zaman?
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İkinci ara tatil ne zaman?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.