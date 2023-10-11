MEBBİS giriş...Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olarak bilinen MEBBİS uygulamasıyla artık bilgi alış verişi daha kolay. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan elektronik hizmetlerin bütünü MEBBİS olarak ifade ediliyor. Başta e-Okul olmak üzere birçok hizmet, online olarak MEBBİS sayesinde kullanıcılara iletilir.

Mebbis; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin kısa adıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar Mebbis üzerinden yapılabiliyor.Mebbis öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabilmektedir. Bu uygulamada e-yatırım işlemleri, personel işlemler,halk eğitim işlemleri, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları işlemleri, e-akademi işlemleri, e-yurt işlemleri, e-burs işlemleri, evrak işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında sistemde; devlet kurumları modülü, e-yatırım işlemleri, meis modülü, meis sorgu modülü, e-alacak modülü, tefbis modülü, egitek sınav modülü, özel MTSK modülü, özel öğretim kurumları modülü, RAM modülü, TKB modülü, performans yönetim sistemi modülü, EBİTEFO-BİTEFO modülü, MEB internet erişim modülü, yönetici modülü, mal, hizmet ve yapım harcamaları modülü, kitap seçim modülü, sosyal tesis modülü, e-mezun modülü, döner sermaye modülü, İlköğretim Kurum Standartları modülü, özürlü birey modülü, öğretmenevleri modülü, faaliyet modülü,okul gelişim programı modülü gibi bir çok seçenek ve işlem bulunmaktadır. Ayrıca Mebbis'in hizmetleri arasında sendika, hizmet puanı, izin işlemleri, hastalık ve refakat izni, kişilerin özlük ve kimlik hakları, hizmet yılı gibi bütün bilgilere de ulaşılabilmektedir.