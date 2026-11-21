Taşacak Bu Deniz Adil Koçari öldü mü? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz'den ayrılıyor mu?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 39. bölümü, izleyicileri ekran başında şaşkına çeviren final sahnesiyle sona erdi. Şerif'in kurduğu planın ardından İso'nun Adil'i vurmak zorunda kalması, bölümün en çok konuşulan gelişmesi oldu. Adil Koçari'nin vurulduktan sonra kanlar içinde yere yığılması, dizinin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Final sahnesinin ardından sosyal medyada ve arama motorlarında Adil'in akıbetine ilişkin sorular öne çıktı. İzleyiciler, sevilen karakterin hayatını kaybedip kaybetmediğini ve Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz kadrosundan ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Taşacak Bu Deniz'de Adil öldü mü? İso'nun vurduğu Adil Koçari diziden ayrılıyor mu? İşte 39. bölüm finalinin ardından merak edilenler...