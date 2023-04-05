Ara tatil
2. Dönem nisan ara tatili ne zaman, sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi ile yanıt buldu. Deprem nedeniyle eğitim öğretim 2. Dönemde geç başlarken gözler nisan ara tatilinin kaç gün olacağına çevrildi. Özellikle Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan'a denk gelmesi ara tatilin uzaması yönünde beklentileri arttırdı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatilde dinlenme şansı yakalarken, kimi öğrenciler de derslerindeki eksikleri giderecek.
OKULLARDA 2.ARA TATİL NE ZAMAN?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
OKULLARDA NİSAN ARA TATİL HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
Okullarda yılın ikinci ara tatili 17 Nisan ila 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?
Nisan ara tatili bu yıl Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.
17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.