Okulların ne zaman kapanacağı, binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, okullarda yarıyıl tatili uzatılmış ve 2. dönem geç başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer, 'okullar uzatılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Peki, okullar ne zaman kapanacak?