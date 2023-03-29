Okullar ne zaman kapanacak sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca deprem bölgesindeki illerde eğitim süreci kademeli olarak başladı. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da bazı ilçelerde 27 Mart'ta ders zili yeniden çaldı. Deprem felaketi nedeniyle okulların uzayıp uzamayacağı günlerdir veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Bakan Özer 2022 2023 eğitim öğretim dönemine yönelik açıklamalarda bulundu.

“Bildiğiniz gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran tarihi itibariyle sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran tarihinde sona erdireceğiz. Ancak yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş ve Hatay'da 7 ilçede yaklaşık 201 bin öğrencimizi, 6 Şubat tarihinden itibaren şu ana kadar 18,5 milyon öğrencimizi eğitim öğretimle buluşturduk. Geriye kalan öğrencilerimiz için bundan sonra bakanlık olarak açıklama yapmayacağız. Valilerimiz illerindeki şartları olgunlaşan ilçelerde eğitim öğretimi devreye alacak."