Okulların kapanış tarihi
Okullar ne zaman kapanacak sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca deprem bölgesindeki illerde eğitim süreci kademeli olarak başladı. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da bazı ilçelerde 27 Mart'ta ders zili yeniden çaldı. Deprem felaketi nedeniyle okulların uzayıp uzamayacağı günlerdir veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Bakan Özer 2022 2023 eğitim öğretim dönemine yönelik açıklamalarda bulundu.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" dedi.
Bakan Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
“Bildiğiniz gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran tarihi itibariyle sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran tarihinde sona erdireceğiz. Ancak yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş ve Hatay'da 7 ilçede yaklaşık 201 bin öğrencimizi, 6 Şubat tarihinden itibaren şu ana kadar 18,5 milyon öğrencimizi eğitim öğretimle buluşturduk. Geriye kalan öğrencilerimiz için bundan sonra bakanlık olarak açıklama yapmayacağız. Valilerimiz illerindeki şartları olgunlaşan ilçelerde eğitim öğretimi devreye alacak."
ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ara tatil takviminde değişikliğe gitmedi. Dönem başında açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi uygulanacak.
Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Diyanet takvimine göre ise Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü sona erecek. Hemen ardından ise 21 Nisan’da üç günlük bayram tatili başlayacak.
Ara tatil sebebiyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 14 Nisan cuma günü sona erecek. MEB takvimine göre ara tatil 17 Nisan’da sona erecek. Ancak Ramazan Bayramı tatili sebebiyle okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.
Takvim dikkate alındığında öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.