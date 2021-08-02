Araç lastiği yakanlara 402 bin TL ceza kesilecek

Türkiye’nin birçok yerinde oluşan yangınlar sonrası daha fazla yangının çıkmasını önlenmek amacıyla yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep’te yeni tedbirler alındı.

İHA

Gaziantep Valisi Davut Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla araç lastiği vb. unsurları yakanlara 402 bin 385 lira para cezasının uygulanacağını ifade etti. Vali Davut Gül, yasakları hatırlatarak araç lastiği vb. yakanlara 2872 sayılı çevre kanuna göre 402 bin 385 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

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385 TL idari para cezası

Yasakları uygulama konusunda da daha hassas olacaklarını belirten Vali Gül, “Bildiğiniz gibi hassas bir dönemden geçiyoruz. Yapılması yasak olan fakat uygulamada çok dikkat edilmeyen konuları bu süreçte daha hassas takip etme durumundayız.

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Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/7HOz2d3Mrp — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) August 1, 2021

Bu vesileyle araç lastiği vb. yakanlara 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 402 bin 385 TL idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 23 Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6’ncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile müdahale ediliyor. Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi’nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü. Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü. Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58), tesisini alevlerden koruyabilmek için son ana kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı. İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında korku dolu anlar yaşadı. Kartal, bir süre sonra kollarından ve başından yaralanmasının ardından yangından kurtuldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL’ye yakın olduğunu ifade etti. Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan işletme sahibi Cengiz Kartal, “15 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız var. Bu afette çok büyük zarar uğradık. Canımızı zor kurtardık. Bu işletmeyi 2016 yılında kurduk, daha önceleri başka yerde kiracıydık. Bütün emeğimiz bir yangın ile yandı. Sabaha karşı sabah 05.30 sularında sert bir poyraz esti. Güvercin kafesimiz 100 metre fırladı. Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı. 70 tane yangın tüpümüz vardı. Onlar ile müdahale etmeye çalıştık, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Baktık ki olmuyor, çıkalım dedik. Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. Daha sonraları araba dumandan boğuldu stop etti. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum” sözlerine yer verdi. Yangında kollarından ve kafasından yaralanan Kartal, “Kozalaklar koluma ve kafama geldi. Hayatımı kurtardım. 150 tane ATV aracımız vardı. 95 tanesi yandı. Tesisi kullanılamaz hale geldi. Şuanda bu araçların tanesi 36-40 bin TL. Toplamda zararımız 8-9 milyon TL üzerinde. Devletimiz destek verirse önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimize devam ederiz. Biz senede burada 20-25 bin turist ağırlıyorduk” dedi. Manavgat’ta safari tesisi küle döndü: Alevlerin arasında kalan işletme sahibi canını zor kurtardı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ATV safari tesisinde bulunan 97 ATV aracı küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesis kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında alevlerin arasında kalarak canını zor kurtaran tesisin sahibi ise yaşadığı dehşet dakikalarını, “Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum” sözleriyle anlattı.

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