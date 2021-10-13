Arapaşı çorbası nasıl yapılır? Orjinal Arapaşı çorbası, malzemeleri, yapılışı

Yozgat mutfağından hafif ve pratik bir çorba olan arabaşı çorbası, Türk mutfağından alternatif tarif arayanlar için güzel bir seçenektir. Arapaşı çorbası hamurla yenen farklı bir çorbadır. Peki, Arapaşı çorbası nasıl yapılır?

ARAPAŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet tavuk göğsü

500 gram un

8 adet ekşi erik

Kuru biber

Tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

20 gram acı biber

Domates salçası

Yapılışı

Tavuğu haşlayıp didikleyin. Erikleri ufak bir tencerede haşlanmaya bırakın. Bir başka tencerede su kaynatıp içine tuz ve unun yarısını ekleyin. Hiç topak kalmayana kadar karıştırdığınız un lapasını geniş bir tepsiye dökün ve soğumaya bırakın. Çorba tenceresinde sıvı yağı kızdırın ve içinde salçayı kavurun. Üzerine 1 litre su ve 5 yemek kaşığı un ekleyin. Haşladığınız eriklerin suyunu da ilave edin. Kuru biberleri ve tavuk etlerini de ekleyip sürekli karıştırarak pişirin. Servis edeceğiniz zaman unlu lapayı baklava şeklinde dilimleyin. Bir kaseye 3-4 parça lapa ve üzerine çorba ekleyin. Kuru biberle sıcak servis edin.

REKLAM

ARAPAŞI ÇORBASININ PÜF NOKTASI

Çorbada kullanılan pulbiber çok acı olmalıdır. Çorbanın acılığı, yanındaki hamur ile dengeleniyor.

ARAPAŞI ÇORBASI NASIL YENİR?

Çorbanın özelliği ekmek ile birlikte değil, beraberinde hamur yutularak yenmesidir.

ARAPAŞI ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Arabaşı Çorbasının 100 gramında 74 kcal kalori, ayrıca 1 Porsiyon yani 250 gram Arabaşı Çorbasında 185 kalori bulunmaktadır. Arabaşı Çorbası, iç anadolu bölgesinde sıkça tüketilen, lezzetli ve sağlıklı bir çorbadır.

ARAPAŞI ÇORBASININ YANINDA NE YENİR?

Arapaşı çorbası hamur ile birlikte tüketilen bir çorba olduğu için oldukça doyurucu ve yüksek kalorili bir yemek çeşididir. Arapaşı çorbasının yanında mevsimine göre sebze yemeği, bol yeşillikli salata çeşitleri yapılarak öğün dengelenebilir.