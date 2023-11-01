Real Madrid'de Arda Güler Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü
ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE NE ZAMAN FORMA GİYECEK?
Real Madrid, İspanya La Liga’nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü. Eflatun-beyazlılarda Ceballos ve Mendy tesislerde bireysel antrenman yaparken, milli futbolcu Arda Güler idmanda takımla birlikte çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşuyla devam etti. Oyuncular daha sonra sahaya çıkarak dinamik pas ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. Taktiksel çalışmayla devam eden antrenmanda küçük sahada maç oynandı.
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda’nın, Rayo Vallecano mücadelesinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.
18 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek.
REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
REAL MADRİD
25 Kepa Arrizabalaga
2 Dani Carvajal
4 David Alaba
22 Antonio Rüdiger
23 Ferland Mendy
5 Jude Bellingham
8 Toni Kroos
15 Federico Valverde
18 Aurelien Tchouameni
7 Vinicius Junior
11 Rodrygo
RAYO VALLECANO
1 Stole Dimitrievski
12 Alfonso Espino
16 Abdul Mumin
24 Florian Lejeune
7 Isaac Palazon Camacho
8 Oscar Trejo
17 Unai Lopez
18 Alvaro Garcia
21 Pathe Ciss
22 Raul de Tomas
13 Dani Cardenas