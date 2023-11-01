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Gözler Carlo Ancelotti’de: Arda Güler Rayo Vallecano maçında oynayacak mı?

Real Madrid’in Fenerbahçe’den transfer ettiği milli futbolcu Arda Güler uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşuyor. Yıldız futbolcu Arda Güler, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Arda’nın pazar günü oynanacak Rayo Vallecano maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek. Peki, Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

17:37 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Real Madrid'de Arda Güler Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü

Real Madrid'de Arda Güler Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü

’nın 12. haftasında evinde Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda’nın, Rayo Vallecano mücadelesinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek. Peki, Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE NE ZAMAN FORMA GİYECEK?

Real Madrid, İspanya La Liga’nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü. Eflatun-beyazlılarda Ceballos ve Mendy tesislerde bireysel antrenman yaparken, milli futbolcu Arda Güler idmanda takımla birlikte çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşuyla devam etti. Oyuncular daha sonra sahaya çıkarak dinamik pas ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. Taktiksel çalışmayla devam eden antrenmanda küçük sahada maç oynandı.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda’nın, Rayo Vallecano mücadelesinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.

18 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga 12. haftası Real Madrid - Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

25 Kepa Arrizabalaga

2 Dani Carvajal

4 David Alaba

22 Antonio Rüdiger

23 Ferland Mendy

5 Jude Bellingham

8 Toni Kroos

15 Federico Valverde

18 Aurelien Tchouameni

7 Vinicius Junior

11 Rodrygo

RAYO VALLECANO

1 Stole Dimitrievski

12 Alfonso Espino

16 Abdul Mumin

24 Florian Lejeune

7 Isaac Palazon Camacho

8 Oscar Trejo

17 Unai Lopez

18 Alvaro Garcia

21 Pathe Ciss

22 Raul de Tomas

13 Dani Cardenas

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU



#Arda Güler
#Real Madrid
#Raya Vallecano
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