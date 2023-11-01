’nın 12. haftasında evinde Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda’nın, Rayo Vallecano mücadelesinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek. Peki, Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.