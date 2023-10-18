İspanya La Liga 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla’ya konuk olacak. Karşılaşma 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak. Sezon başından beri sakat olan milli futbolcu Arda Güler’in Sevilla maçında oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Peki, Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı, ne zaman sahalara dönecek? İşte detaylar.

ARDA GÜLER SEVİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI, NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Arda Güler Sevilla maçında forma giymeyecek. Carlo Ancelotti, ekibiyle aldığı karara göre Arda Güler'i Kasım ayına kadar oynatmayacak.

TONİ KROOS’TAN ARDA GÜLER YORUMU

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz resmi bir müsabakada forma giyemeyen Arda Güler, antrenmandaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

İspanyol devindeki birçok yıldız isimle yakın dostluklar da kuran Güler için tecrübeli oyuncu Toni Kroos oldukça dikkat çeken bir tanım yaptı.

Kroos, Arda Güler hakkında 'Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" ifadelerini kullandı.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Toni Kroos'un takım içerisinde Arda Güler'e ağabeylik yaptığı ve her antrenmanda birlikte oldukları, ilişkilerinin çok samimi olduğu belirtildi.

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU















