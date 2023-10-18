|
Özgün

Arda Güler, Sevilla maçında oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga 10. haftasında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen yıldız futbolcu Arda Güler sakatlığı sebebiyle uzun zaman forma giymiyor. Bu kapsamda birçok futbol sever ‘Arda Güler ne zaman forma giyecek, Sevilla maçında oynayacak mı?’ sorusunun yanıtını arıyor. Soruya cevap ise Carlo Ancelotti’den geldi. İşte detaylar.

15:13 . 18/10/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Arda Güler'in sakatlığı bitti mi?

Arda Güler'in sakatlığı bitti mi?

İspanya La Liga 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla’ya konuk olacak. Karşılaşma 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak. Sezon başından beri sakat olan milli futbolcu Arda Güler’in Sevilla maçında oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Peki, Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı, ne zaman sahalara dönecek? İşte detaylar.

ARDA GÜLER SEVİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI, NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Arda Güler Sevilla maçında forma giymeyecek. Carlo Ancelotti, ekibiyle aldığı karara göre Arda Güler'i Kasım ayına kadar oynatmayacak.

TONİ KROOS’TAN ARDA GÜLER YORUMU

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz resmi bir müsabakada forma giyemeyen Arda Güler, antrenmandaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

İspanyol devindeki birçok yıldız isimle yakın dostluklar da kuran Güler için tecrübeli oyuncu Toni Kroos oldukça dikkat çeken bir tanım yaptı.

Kroos, Arda Güler hakkında
'Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!"
ifadelerini kullandı.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Toni Kroos'un takım içerisinde Arda Güler'e ağabeylik yaptığı ve her antrenmanda birlikte oldukları, ilişkilerinin çok samimi olduğu belirtildi.

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU





#Arda Güler
#Real Madrid
#İspanya La Liga
#Carlo Ancelotti
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika:Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek