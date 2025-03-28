Arefe günü ve bayramda Borsa kapalı mı, kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu çalışanları için açıkladığı 2025 yılı Ramazan Bayramı tatili, 9 gün sürecek şekilde düzenlendi. Bayram tatilinin açıklanmasının ardından, Borsa İstanbul'un çalışma günleri yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. 2025 yılı için Borsa İstanbul'un tatil takvimi, işlem saatleri ve takas işlemleriyle ilgili detaylar da netleşti. Peki, Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul kaç gün kapalı olacak?
Borsa İstanbul, 2025 yılı itibarıyla resmi tatil günlerinde işlem yapmayacak. Haftasonları ve devletin belirlediği resmi tatil günlerinde işlemlere ara verilecek. Bu durum, yatırımcıların yatırım kararlarını alırken Borsa İstanbul’un tatil takvimini dikkate alması gerektiği anlamına geliyor. Yatırımcılar, tatil dönemlerinde işlem yapamayacaklarını bilerek yatırım planlarını önceden şekillendirmeli. Resmi tatillerin dışında ise borsa normal işleyişine devam edecek.
BAYRAMDA BORSA KAÇ GÜN KAPALI?
Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu ile bilgilendirmede bulunmuştu. Takvimde Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili de ayrıntılara yer verildi. Takvime göre, 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı seans yapılmayacak.
2-3-4 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kapsamında, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamındadır. Ancak bu günlerde Borsa İstanbul normal işleyişine devam edecek ve işlem günleri olarak açık olacak.
TAKAS TARİHLERİ
27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.