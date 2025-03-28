Arefe günü ve bayramda Borsa kapalı mı, kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman?

Borsa İstanbul, 2025 yılı itibarıyla resmi tatil günlerinde işlem yapmayacak. Haftasonları ve devletin belirlediği resmi tatil günlerinde işlemlere ara verilecek. Bu durum, yatırımcıların yatırım kararlarını alırken Borsa İstanbul’un tatil takvimini dikkate alması gerektiği anlamına geliyor. Yatırımcılar, tatil dönemlerinde işlem yapamayacaklarını bilerek yatırım planlarını önceden şekillendirmeli. Resmi tatillerin dışında ise borsa normal işleyişine devam edecek.

BAYRAMDA BORSA KAÇ GÜN KAPALI?

Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu ile bilgilendirmede bulunmuştu. Takvimde Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili de ayrıntılara yer verildi. Takvime göre, 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı seans yapılmayacak.

2-3-4 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kapsamında, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamındadır. Ancak bu günlerde Borsa İstanbul normal işleyişine devam edecek ve işlem günleri olarak açık olacak.

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