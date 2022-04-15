Peygamberimiz arefe gününün "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) şeklinde faziletine ilişkin vurgu yapmıştır.
AREFE NE DEMEK?
- Arefe, bayramdan bir önceki gün anlamına gelir. Arife sözcüğü sadece dini bayramlar için değil özel günler için de kullanılır.
ARAFE Mİ ARİFE Mİ?
- Arapça kökenli olan Arefe sözcüğü ''Arafa'' fiilinden türetilmiştir. Arafa, bilmek, görmek ve sezmek anlamına gelir. . TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Arife'' şeklindedir.
2022 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
- Bu yıl 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığına göre Arefe günü 1 Mayıs'ta gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.