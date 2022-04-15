Arefe ne demek? Arapça kökenli olup ''Arafa'' fiilinden türeyen "arefe" sözcüğü, bilmek, görmek ve sezmek anlamına geliyor. Türk Dil Kurumuna göre "arefe" kelimesinin doğru yazılışı ''Arife'' şeklinde olup belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler anlamına geliyor. Peki, 'arefe' nedir, kelimenin doğru yazılışı 'arefe' mi 'arife' mi?

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