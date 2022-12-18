Dünya Kupası Arjantin-Fransa final maçı hangi kanalda canlı?

Arjantin Fransa final maçı ne zaman? Dünya Kupası final maçı hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti. Hırvatistan, Katar'da düzenlenen turnuvayı üçüncü tamamladı. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla büyük bir başarıya imza atan Fas ise dördüncü oldu. 2022 Dünya Kupası, heyecanlı ve sürpriz dolu karşılaşmaların ardından final maçıyla ekranlara geliyor. Hırvatistan'ı eleyen Arjantin ile Fas'ı eleyen son şampiyon Fransa, final maçında kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası Arjantin Fransa final maçı

Dünya Kupası Arjantin-Fransa finali saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası'nın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Dünya Kupası Arjantin-Fransa finali maçı hakemi kim?

Arjantin-Fransa final mücadelesini, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Arjantin-Fransa finali maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası Arjantin-Fransa finali maçı TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak.

Dünya Kupası Arjantin-Fransa ilk 11

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Enzo, De Paul, Messi, Mac Allister, Di Maria, Alvarez

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, burada da başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

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Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası'nı kazandı?

Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını eklemek için sahaya çıkacak.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Arjantin Dünya Kupası maçları

Katar 2022'ye sürpriz 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, grup maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup eden Lionel Scaloni'nin öğrencileri, yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla eledi. İlk iki maçında Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı da 2-1 yenen Fransa ise final yolundaki tek yenilgisini son grup mücadelesinde Tunus'a 1-0 mağlup olarak aldı. Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, çeyrek finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla eleyen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvanın sürpriz takımı Fas'ı da yarı finalde 2-0'lık skorla geçti.

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda kaç kez karşılaştı?

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı.

1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.