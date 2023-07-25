Kışın birçok hastalığa karşı korunmak ve kansızlığı gidermek amacıyla kullanılan, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti armut pekmezi yapımı başladı. Armut pekmezi nasıl yapılır diyenler için de yazımızda tarifini paylaşacağız. İşte armut pekmezi tarifi ve pekmez hakkında detaylar...

ARMUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Bir kazan dolusu kadar taze toplanmış armut

Yeteri kadar su

Hazırlanışı:

Hasat zamanı gelen armutla dalından koparılarak toparlama işlemi gerçekleştirilir. Bu armutlar su ile temizlenir ve büyük kazanlara alınır. Daha iyi kaynayabilmeleri açısından dilimlenir. Dilimleme işlemi genellikle dikine dörde bölünerek yani dört dilim olacak şekilde dilimlenir. Dilimlenen bu armutlar kazana atılır. En iyi köy ocağında yani kazanın üç tane taş üzerine oturtulmasıyla kaynatılır. Daha sonra su eklenir. Kazanın altına odun verilerek su iyice kaynaması beklenir. Armutun pişme işlemi gerçekleştiğinde kazan ateş üzerinden alınır. Bu pekmezin kaynama işlemi diğer pekmezlere oranla biraz daha uzun sürmektedir. Yani bu işlem 6-7 saat civarında, bazı durumlarda ise 10 saat kadar kaynayabilmektedir.

Armutun içerisinde bulunan şerbet otaya çıkıncaya kadar süzme işlemi gerçekleştirilir. Şerbetli su iyice çıkınca armutlar kazanın içerisinden alınır. Bu ocağın üzerine bir tava yerleştirilir ve süzülen şerbetli su bu tavaya alınır ve bir kez daha kaynatılır. Yalnız şerbet yavaş yavaş dökülmelidir. Bu şerbet koyulaşıp kıvam aldığı vakit tahta kaşık yardımı ile iyice karıştırılır. Ayrıca bu pekmezin tavanın dibine yanmamasına özen gösterilmelidir. Pekmez tam olarak kaynayıp kıvamını alınca üzerinde oluşan köpükler toplanarak cam kap ve küplere yerleştirilmelidir. Salama koşullarına da dikkat edilmelidir. Yani serin ve ışık görmeyen kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir.

Armut Pekmezinin Faydaları Nelerdir?

Armut pekmezinin birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şunlardır;

Armut pekmezi kanı temizleyerek toksinlerden vücudu korumaya yardımcı olmaktadır.

Armut pekmezi kansızlığa karşı oldukça iyi gelmektedir. İleri derece kansızlık rahatsızlıklarında bir süre içilerek kullanılması önerilmektedir. Armut pekmezi içildiği zaman arkasından hemen su içmemek daha faydalı olmaktadır.

Armut pekmezi böbreklerin düzenli çalışmasına fayda verdiği gibi idrar atımında kolaylık sağlamaktadır.

Armut pekmezi kronik yorgunluğa karşı iyi gelmektedir. Sakinleştirerek stres seviyesini düşürmektedir.

Armut pekmezi kireçlenme ve diğer eklem rahatsızlıklarında şifalı olmaktadır. Tansiyon rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Armut pekmezi beslenme problemlerinde iştah açıcı özelliği sayesinde sevilerek kullanılan bir besin olmaktadır.

Armut pekmezi mide yanmalarına iyi gelmektedir. Sindirim bozukluklarında faydalı olarak soğuk havalarda vücudu ısıtmaya yardımcı olmaktadır.







