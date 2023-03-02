Arsenal 4-0 Everton Maç Özeti İzle (VİDEO)

İngiltere Premier Lig 7. hafta erteleme maçında Liverpool evinde Wolverhampton’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 73’ Virgil van Dijk ve 77’ Mohamed Salah’dan geldi.Jürgen Klopp’un öğrencileri bu sonuçla puanını 39’a çıkararak 6. sırada yer aldı. Liverpool - Wolverhampton maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.