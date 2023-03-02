Arsenal 4-0 Everton Maç Özeti İzle (VİDEO)
İngiltere Premier Lig 7. haftanın erteleme maçında Arsenal ve Everton karşı karşıya geldi. Maç lider Arsenal’in 4-0 üstünlüğüylüle tamamlandı.
ARSENAL - EVERTON MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - EVERTON MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
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