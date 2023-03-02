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Arsenal evinde Everton'ı 4-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig 7. haftanın erteleme maçında Arsenal evinde Everton’ı konuk etti. Maç ev sahibi ekip Arsenal’in 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 40’ Bukayo Saka, 45’ Gabriel Martinelli, 71’ Martin Odegaard ve 80’ Gabriel Martinelli’den geldi. Lider Arsenal bu sonuçla puanını 60’a çıkararak en yakın rakibi Manchester City ile arasında puan farkını 5’e çıkardı. Arsenal - Everton maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:44 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arsenal 4-0 Everton Maç Özeti İzle (VİDEO)

Arsenal 4-0 Everton Maç Özeti İzle (VİDEO)

İngiltere Premier Lig 7. haftanın erteleme maçında Arsenal ve Everton karşı karşıya geldi. Maç lider Arsenal’in 4-0 üstünlüğüylüle tamamlandı.

ARSENAL - EVERTON MAÇ ÖZETİ

Arsenal - Everton maç özetini izlemek için

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU




#Arsenal
#Everton
#maç özeti
#İngiltere Premier Lig
#Gabriel Martinelli
2 saat önce
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Arsenal evinde Everton'ı 4-0 mağlup etti
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