UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. haftasında Bayern Münih evinde Manchester United’ı konuk etti. Gol düellosunun yaşandığı maçta Bayern Münih rakibini 4-3 mağlup etti. Goller dakika 28’ Leroy Sane, 32’ Serge Gnabry, 49’ Rasmus Höjlund, 53’ Harry Kane, 88’ ve 90+5’ Carlos Casemiro (2), 90+2’ Mathys Tel’den geldi. Bayern Münih - Manchester United maç özetini izlemek ve Şampiyonlar Ligi grupları maç sonuçları ve puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.