Arsenal 4-0 PSV Eindhoven Maç Özeti
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. haftasında PSV ile karşı karşıya geldi. Maç Arsenal’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Saka, Trossard, Jesus ve Odegaard’dan geldi. Arsenal - PSV Eindhoven maç özeti haberimizde.
ARSENAL - PSV EİNDHOVEN MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - PSV EİNDHOVEN MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - PSV EİNDHOVEN MAÇ SONUCU
ARSENAL - PSV EİNDHOVEN MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
#Arsenal
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#PSV Eindhoven
1 saat önce