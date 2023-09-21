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Arsenal, PSV Eindhoven'ı farklı yendi: 4-0

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. haftasında Arsenal evinde PSV Eindhoven’ı konuk etti. Maça hızlı başlayarak ilk yarıda 3 gol bulan Arsenal ikinci yarıda da bir gol kaydederek maçtan 4-0’lık farklı skorla galip ayrıldı. Goller dakika 8’ Bukayo Saka, 20’ Leandro Trossard, 38’ Gabriel Jesus ve 70’ Martin Odegaard’dan geldi. Arsenal - PSV Eindhoven maç özetini izlemek ve Şampiyonlar Ligi gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:57 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arsenal 4-0 PSV Eindhoven Maç Özeti

Arsenal 4-0 PSV Eindhoven Maç Özeti

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. haftasında PSV ile karşı karşıya geldi. Maç Arsenal’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Saka, Trossard, Jesus ve Odegaard’dan geldi. Arsenal - PSV Eindhoven maç özeti haberimizde.

ARSENAL - PSV EİNDHOVEN MAÇ ÖZETİ

Arsenal - PSV Eindhoven maç özetini izlemek için

ARSENAL - PSV EİNDHOVEN MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR







#Arsenal
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#PSV Eindhoven
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