Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan depremle sallandı. 10 büyük ili etkileyen deprem sonrası fay hattı sorgulamaları yapılmaya başkandı. Özellikle büyük şehirler için büyük bir tehlike oluşturan deprem sonrası deprem fay hattı haritası, aktif ve pasif fay hatları, fay hattının geçtiği iller merak kazandı. Hangi illerde deprem riski var? İşte Türkiye'de birinci derecede riskli bölgeler, ikinci derecede riskli bölgeler ve üçüncü derecede riskli bölgeler, Deprem risk haritası ile 2023 Türkiye fay hattı haritası haberimizde.