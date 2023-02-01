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Artifact
Instagram uygulamasını Facebook’a sattıktan sonra yeni projelere yelken açan genç milyarder Kevin Systrom yeni projesini duyurdu. Article-fact-AI terimlerini bir araya getiren bu isim, kullanıcılara yapay zekâ tarafından harmanlanmış haberler sunmayı amaçlıyor.
Uygulamayı açarken, kullanıcı ilgilendikleri makaleleri seçebilir, ardından yapay zeka kullanıcının tercihine göre olabilecek konuları seçecektir. Yapılan açıklamaya göre yapay zekâ ve makine öğrenme altyapılarını merkeze alacak uygulama, bu sayede özelleştirilmiş / kişiselleştirilmiş bir haber deneyimi sunacak. Bir sosyal tarafının olacağı da aktarılan ve burada haberlerin arkadaşlar ile tartışılmasını odak noktaya koyacağı belirtilen Artifact, büyük ya da küçük site ayrımı yapmayacak ve takip sistemini de kullanıcılarına sunacak.
Uygulamanın beta sürümünü test eden kullanıcılar iki farklı akışa daha erişebiliyorlar. Bunlardan biri, kullanıcıların, takip ettikleri kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikleri -onların yorumları ile birlikte- görebildikleri akış; diğeri ise kullanıcıların makaleleri birbirlerine gönderebildikleri mesaj kutusu.