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Instagram'ın kurucularından yeni uygulama: Artifact

Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger yeni sosyal medya uygulaması Artifact’ı tanıttı. Makalelerin, bilgilerin ve yapay zekânın bir araya geldiği bir platform olarak kurgulanan Artifact, kullanıcılarına blog sayfalarından büyük yayıncıların paylaştıkları içeriklere, pek çok alanda yer alan makaleleri gösterecek. Arka planda çalışan yapay zekânın kullanıcı tercihlerini analiz etmesi ile birlikte, TikTok’un 'Sizin İçin' akışına benzer bir şekilde metin içeriklerini görmek mümkün olacak. Peki Artifact uygulaması nasıl çalışır ve nasıl kullanılır? İşte soruların cevapları.

11:40 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Artifact

Artifact

Instagram uygulamasını Facebook’a sattıktan sonra yeni projelere yelken açan genç milyarder Kevin Systrom yeni projesini duyurdu. Article-fact-AI terimlerini bir araya getiren bu isim, kullanıcılara yapay zekâ tarafından harmanlanmış haberler sunmayı amaçlıyor.

ARTİFACT UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR, NASIL KULLANILIR?


Uygulamayı açarken, kullanıcı ilgilendikleri makaleleri seçebilir, ardından yapay zeka kullanıcının tercihine göre olabilecek konuları seçecektir. Yapılan açıklamaya göre yapay zekâ ve makine öğrenme altyapılarını merkeze alacak uygulama, bu sayede özelleştirilmiş / kişiselleştirilmiş bir haber deneyimi sunacak. Bir sosyal tarafının olacağı da aktarılan ve burada haberlerin arkadaşlar ile tartışılmasını odak noktaya koyacağı belirtilen Artifact, büyük ya da küçük site ayrımı yapmayacak ve takip sistemini de kullanıcılarına sunacak.


Uygulamanın beta sürümünü test eden kullanıcılar iki farklı akışa daha erişebiliyorlar. Bunlardan biri, kullanıcıların, takip ettikleri kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikleri -onların yorumları ile birlikte- görebildikleri akış; diğeri ise kullanıcıların makaleleri birbirlerine gönderebildikleri mesaj kutusu.



#Artifact
#uygulama
#haber
#Instagram
#Mike Krieger
#Kevin Systrom
2 saat önce
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Instagram'ın kurucularından yeni uygulama: Artifact
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