Uygulamayı açarken, kullanıcı ilgilendikleri makaleleri seçebilir, ardından yapay zeka kullanıcının tercihine göre olabilecek konuları seçecektir. Yapılan açıklamaya göre yapay zekâ ve makine öğrenme altyapılarını merkeze alacak uygulama, bu sayede özelleştirilmiş / kişiselleştirilmiş bir haber deneyimi sunacak. Bir sosyal tarafının olacağı da aktarılan ve burada haberlerin arkadaşlar ile tartışılmasını odak noktaya koyacağı belirtilen Artifact, büyük ya da küçük site ayrımı yapmayacak ve takip sistemini de kullanıcılarına sunacak.