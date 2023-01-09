Artvin’de kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı Artvin’de kar yağışı sonrası Yusufeli’nde 8, Şavşat’ta 2, Borçka’da 6, Arhavi’de 2, Ardanuç’ta 2 ve merkezde 3 olmak üzere toplam 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, Borçka-Camili bölgesinde ve Murgul’un Damar Köyünde bir gün süreyle eğitime ara verildi. Artvin 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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