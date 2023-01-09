Özgün Artvinde kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı
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Artvin’de kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin’de kar yağışı sonrası Yusufeli’nde 8, Şavşat’ta 2, Borçka’da 6, Arhavi’de 2, Ardanuç’ta 2 ve merkezde 3 olmak üzere toplam 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, Borçka-Camili bölgesinde ve Murgul’un Damar Köyünde bir gün süreyle eğitime ara verildi. Artvin 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Artvin 5 günlük hava durumu
Artvin 5 günlük hava durumu

Artvin’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İki köyde ise eğitime bir gün süreyle ara verildi.

ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • Artvin 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

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