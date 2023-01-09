Artvin’de kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İki köyde ise eğitime bir gün süreyle ara verildi.
ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
- Artvin 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.
Artvin’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İki köyde ise eğitime bir gün süreyle ara verildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.