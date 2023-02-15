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Artvin’de kar yağışı karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa karayolu trafiğe kapandı. Cankurtaran tüneli mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyruklar oluşunca, trafik aksadı. Yol güvenliğini sağlayan jandarma ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ilerlemesine yardımcı oldu. Artvin 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:22 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Artvin 5 günlük hava durumu

Artvin 5 günlük hava durumu

Artvin’de öğlen saatlerinde yeniden etkili olan kar yağışı Hopa-Borçka karayolu üzerinde bulunan Cankurtaran mevkide trafiğin aksamasına neden oldu.

ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Artvin 5 günlük hava durumu için



#Artvin
#hava durumu
#meteoroloji
#kar
#kış
1 saat önce
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Artvin’de kar yağışı karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu
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