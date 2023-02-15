Artvin’de kar yağışı karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu
Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa karayolu trafiğe kapandı. Cankurtaran tüneli mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyruklar oluşunca, trafik aksadı. Yol güvenliğini sağlayan jandarma ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ilerlemesine yardımcı oldu. Artvin 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
17:22 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Artvin 5 günlük hava durumu
Artvin’de öğlen saatlerinde yeniden etkili olan kar yağışı Hopa-Borçka karayolu üzerinde bulunan Cankurtaran mevkide trafiğin aksamasına neden oldu.
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