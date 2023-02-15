Artvin 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir ve bölgesinde aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Bölge genelinde, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor. Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece ile Mihalıççık ilçesinde beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece ile Mihalgazi ilçesinde olması öngörülüyor. Eskişehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.