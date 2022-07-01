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Artvin'de heyelanda ölen var mı, kaç yaralı var?

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yoldan geçen tırlar zarar gördü. Olayın ardından "Artvin'de meydana gelen heyelanda ölü veya yaralı var mı" sorusu merak kazandı. Artvin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelan felaketinde ölü veya yaralı vatandaş var mı? Son durum ne? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü.

ARTVİN KEMALPAŞA'DA YAŞANAN HEYELANDA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yoldan geçen tırların üzerine gelen yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA

Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 08.10 sıralarında heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kiyinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı. Yaralı 2 kişi ise çevre hastanelere gönderildi.

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