Artvin'de heyelanda ölen var mı, kaç yaralı var? Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yoldan geçen tırlar zarar gördü. Olayın ardından "Artvin'de meydana gelen heyelanda ölü veya yaralı var mı" sorusu merak kazandı. Artvin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelan felaketinde ölü veya yaralı vatandaş var mı? Son durum ne? İşte ayrıntılar...

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