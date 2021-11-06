Asgari ücret zammı tahminleri: Asgari ücret 2022'de brüt ve net ne kadar olacak?

2021 Yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte en önemli konular arasında yer alan asgari ücret gündeme geldi. Günden güne araştırması artan asgari ücret ile ilgili sorular peş peşe geliyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?

Türkiye’de çalışan nüfusun yarısına yakınını oluşturan asgari ücretliler bu yıl yapılacak maaş zammını bekliyor. Bu yıl ardı ardına gelen zamlar ve artan vergilerle zorlanan vatandaşlar kendilerini memnun edecek bir asgari ücret zammı istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili çalışma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

2021 yılında geçerli olan asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını döneminin ekonomik etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği 2020 yılının ardından asgari ücret 2021, salgın koşulları dikkate alınarak enflasyonun yaklaşık 6,96 puan üzerinde zam almıştı.

2022 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

2022 Yılının asgari ücreti belirlenmesi için ilk toplantının Aralık başında gerçekleştirilmesi bekleniyor.