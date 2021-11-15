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Asgari ücret 2022 zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni yılda asgari ücret net-brüt ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde... 2022 asgari ücret zammı için bekleyiş sürüyor. Asgari ücret görüşmeleri ve açıklamaları yakından takip ediliyor. Yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor. Peki, 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? AGİ'li AGİ'siz, brüt ve net asgari ücret 2022 zammı ne kadar yapılacak? İşte asgari ücrette son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret 2022 zammı ne zaman belli olacak?
asgari ücret

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 19-20 seviyelerinde olması beklenirken enflasyon oranın üzerinde bir zam yapılacağı görüşü her kesim tarafından bekleniyor. İşveren enflasyon üzerindeki artışın devlet tarafından karşılanması talebinde bulundu.

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayının ilk haftasında başlayan görüşmelerini Aralık ayının sonlarında doğru gerçekleştirilen son toplantının ardından netleştiriyor. Bu yıl ise Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücretin Aralık ayının ilk 10 günü içerisinde belirlenmesi gerektiğini ay sonuna kadar uzatmanın bir anlamı olmadığını dile getirdi.

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