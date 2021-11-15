Asgari ücret 2022 zammı ne zaman belli olacak?

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 19-20 seviyelerinde olması beklenirken enflasyon oranın üzerinde bir zam yapılacağı görüşü her kesim tarafından bekleniyor. İşveren enflasyon üzerindeki artışın devlet tarafından karşılanması talebinde bulundu.

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayının ilk haftasında başlayan görüşmelerini Aralık ayının sonlarında doğru gerçekleştirilen son toplantının ardından netleştiriyor. Bu yıl ise Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücretin Aralık ayının ilk 10 günü içerisinde belirlenmesi gerektiğini ay sonuna kadar uzatmanın bir anlamı olmadığını dile getirdi.