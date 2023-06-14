Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularıyla gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi gündemine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hazine ve Maliye Bakanımızın adımlarını süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla atmasını kabullendik. Enflasyonu tek haneye düşürme kararlılığımızı bildirdik. Asgari ücret noktasında kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı ikinci toplantısı ne zaman?

Asgari ücrete ara zam için kritik toplantının tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

İlk toplantının ardından işçi tarafı adına Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak açıklama yaptı. Solak, "Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz bir an önce toplantıların bitmesi. Asgari ücretin ekonomik şartlara göre, kiralara göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı." dedi.

İşveren tarafını temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, önceki gün yaptığı açıklamada, "Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır." demişti. Akkol, işveren desteğinin devam etmesi talebini bakana ilettiklerini söylemişti.

Temmuz ara zammı sonrası net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

Eğer asgari ücret 11 bin TL olursa, brüt rakam 13 bin 10 TL'ye çıkıyor. (Vergi ve kesintiler eklendiğinde işverene maliyet 15 bin 852 TL'yi buluyor. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenlere tanınan 5 puanlık prim avantajı dikkate alındığında işveren maliyeti 15 bin 205 TL'yi buluyor)

Şuanki asgari ücret ne kadar?