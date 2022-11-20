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TÜRK İŞ’ten 2023 asgari ücret açıklaması

Asgari ücret son dakika haberleri milyonlarca çalışanın gündeminde. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil eden Türk-İŞ’ten asgari ücret açıklaması. Peki TÜRK İŞ asgari ücret teklifini açıkladı mı? Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 asgari ücret için ne dedi, ne konuştu? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret 2023 son dakika haberleri: TÜRK İŞ asgari ücret teklifini açıkladı mı?
Asgari ücret 2023 haberleri

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasının (Güvenlik-İş) Ankara'da düzenlenen 4. Olağan Kongresi'nde konuştu. Taşeronların kadroya alınmasını istemeyen bürokratlar olduğunu belirten Atalay, taşeronluğu "ucube sistem" olarak tanımladı ve önemli bir kısmı 2019'da kadroya alınsa da sistemdeki bazı çalışanların kapsam dışında kaldığını anlattı. Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de çözüme kavuşturularak ülkenin gündeminden çıkartılmasını istedi.

TÜRK İŞ başkanı Ergün Atalay asgari ücret konusunda ne dedi?

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 5 ay öncesinden asgari ücretin tartışılmasından rahatsız olduğunu, kendisinin bu yüzden hiç konuşmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

  • "6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım?"

Bazı siyasiler tarafından, asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemesi konusunda kendisine telkinde bulunulduğunu aktaran Atalay, "Türk-İş Başkanı, Türkiye'de Türk-İş başkanlığı yapıyorsa, dolar üzerinden asgari ücret istemez, isteyemez, ayıptır. Bunu, söyleyenlerin suratına söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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