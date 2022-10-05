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Asgari ücret tahmini: 2023’te asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretli çalışan ve tüm vatandaşları yakından ilgilendiren 2023 asgari ücret tutarı için heyecan ve merak başladı. 7 Milyona yakın asgari ücretli çalışan başta olmak üzere herkesi yakından ilgilendiren asgari ücret için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den çalışanları sevindirecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak? 2023 Yılında asgari ücret net, brüt ne kadar olur?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari Ücret 2023 tahminen ne kadar olur? Yeni yıl asgari ücret zammı kaç TL?
Asgari ücret 2023

2022 Yılının son ayları yaklaşırken, gündeme gelen en önemli konulardan biri de asgari ücret. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı gündemde tartışma konusu haline geldi. Vatandaşlar ise asgari ücret tahminen ne kadar olur araştırmasına geçti. Peki, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte uzmanlar tarafından verilen asgari ücret 2023 tahminleri...

Asgari ücreti belirleyen TÜİK enflasyon oranı kaç?

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken zam oranında etkili olacak enflasyon verileri de geçen günlerde açıklandı. TÜİK'e göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 3.08, yıllık yüzde 83,45 arttı. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar tahmini 19,51 liraya geriledi. Enflasyon tahmini ise 20 ay aradan sonra ilk kez düşerek yüzde 67,73 oldu.

Asgari ücreti belirleyen enflasyon yıl sonu beklentisi ne kadar?

2022 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 olmuştur.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,35 ve yüzde 20,63 olarak gerçekleşmiştir. Asgari ücret TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları baz alınarak artırılıyor.

Asgari ücret 2023 ne kadar olacak tahmini

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yapacağı toplantılarla 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleyecek. CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Yılın geri kalanında gelecek olan enflasyon rakamları memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zammı etkileyecek. Enflasyon farkı yıl sonuna doğru yüzde 19-20 seviyelerine doğru ulaşmış olacak. Buna yüzde 20 refah payını da koyduğumuzda yüzde 40 seviyelerinde bir artış meydana getireceğini tahmin edebiliyoruz. Asgari ücretlinin maaşına da ilave getirecek. 5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün" dedi.

Asgari ücret ne kadar?

  • Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret 2023 zammı kim ne dedi, ne teklif etti?

  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı. Varank, Erdoğan'ın kritik toplantıda "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücrete zam yapmamız lazım" dediğini aktardı.
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücretle ilgili konuştu. Bilgin, "Aralık geliyor, aralıkta da zam yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi. Bakan Bilgin, prim gün sayılarını eşitleyecek düzenleme yapacaklarını söyledi.

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