Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında!

Yeni asgari ücret bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Böylece Türkiye'nin ana gündemi olan 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu yanıt bulacak. Asgari ücret zammı öncesi Bakan Bilgin'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacağı belirtiliyor. Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Kulis bilgilerine göre asgari ücretin bugün saat 12.00 civarı açıklanması bekleniyor.

2023 ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Türk-İş heyeti, toplantı masasına, daha önce kararlaştırılan 9 bin liralık rakamla oturdu. Toplantı devam ederken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gelerek Bakan Bilgin ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleriyle ayrı ayrı görüştü. Ancak, 9 bin liralık bir teklifle bakanlığa gelen Türk-İş heyetiyle, resmi bir açıklama yapmasa da 8 bin 250-8 bin 500 arasındaki bir rakamı asgari ücret için sınır olarak gören TİSK heyetiyle anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Türk-İş’in müzakere heyeti toplantıdan ayrıldı. TİSK heyeti ise komisyondaki bakanlık yetkilileriyle bir süre daha görüştü

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ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN DÜĞÜMÜ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇÖZECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı gerçekleşti. İşveren tarafı TİSK 7 bin TL'den kapıyı açarken, işçi tarafıda toplantı sonrası yaptığı açıklamayla '9 bin TL' olarak resmi teklifini duyurdu. İşçi ve işveren anlaşamayınca asgari ücret zammı 3 toplantı sonrası çözülemedi. İşveren tarafını temsilen TİSK'ten herhangi bir açıklama gelmezken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizm resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu masada olmayız" ifadelerini kullandı.

Durum böyle olunca tüm gözler yeni asgari ücret için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döndü.

KÜLLİYE'DE SON ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında son görüşme gerçekleşti. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı ile ilgili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Görüşmenin ana gündem maddesi asgari ücret hesapları oldu.

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Erdoğan ve Bilgin rakamları masaya yatırarak gelen talepleri değerlendirdi ve son hesapları yaptı.