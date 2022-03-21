Özgün Asgari ücrete ek zam mı yapılacak? Bakan Bilginden son açıklama
ÖZGÜN HABERLER

Asgari ücrete ek zam mı yapılacak? Bakan Bilgin'den son açıklama!

Asgari ücrete ek zam yapılıp yapılayacağı gündemde merak edilen konulardan biri oldu. AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın ardından son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de açıklama geldi. Peki, Asgari ücret yükselecek mi? Yeni bir zam yapılacak mı? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret yükselecek mi? Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
asgari ücret zammı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işverene 6 puanlık prim desteğinin uzatılmayacağını, Üretim Sürecine Katılım adı verilen yeni bir destek programını devreye alacaklarını açıkladı. Bakan Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge ile ilgili hangi aşamada olduklarını ve asgari ücrete yeni bir artış yapılıp yapılmayacağına yönelik soruyu cevaplandırdı.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ KEZ ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin,

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır." aşıklamasında bulundu.

"MİLLETİMİZİN MENFAATİ NE GEREKTİRİYORSA BUNU HER ZAMAN YAPARIZ"

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan asgari ücrete ikinci zam gelmesi ihtimaliyle iligli bir soruya verdiği cevapla ikinci zamma kapaıları kapatmadı.

Cahit Özkan; "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız." açıklamasını yaptı.

ASGARİ ÜCRET ŞUANDA NE KADAR?

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanıyor.

AK Parti'den 'her kesime müjde' açıklaması: Haziran ayında duyurulacak
FOTOĞRAF 19
Title
TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti.
Title
Yıl ortasını işaret eden Özkan, \"Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz\" ifadelerini kullanmıştı.
Title
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, \"Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı\" demişti.
Title
​Tüm bu açıklamaların ardından bugün bir zam sinyali de AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'dan geldi.
Title
AK PARTİ HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ<br><br>Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin haziran ayında duyurulacağını ifade etti.
Title
Doğru tüm kesimleri ilgilendiren açıklamasında şunları söyledi:
Title
\"Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olarak gıdaya ulaşmakta vatandaşın ulaşmasında en ufak sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz.
Title
İşçimiz, asgari ücretlimize emeklimiz, memurumuza zam yaptık artan fiyatlarla ilgili maaşlarda erime oldu.
Title
Bu zamlardan daha fazlasını yapacağız.
Title
Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Title
Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak duyacaksınız.
Title
20 senedir bu ülkeyi nasıl bu noktaya getirdiysek Cumhurbaşkanımız enflasyona da hiçbir vatandaşımızı ezdirmeyecek.\"
Title
ASGARİ ÜCRET NEDİR?<br><br>Asgari ücret, yasal olarak belli ölçülere göre saptanan, işçiye bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ücrettir.
Title
2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak açıkladı.
Title
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?<br><br>Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Title
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Title
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
Title
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Title
AK Parti'den 'her kesime müjde' açıklaması: Haziran ayında duyurulacak
AK Parti kanadından asgari ücrete yapılacak iyileştirmelere ilişkin açıklamalar devam ediyor. Cahit Özkan ve Nihat Zeybekci'nin 'zam' sinyalinin ardından bir merak uyandıran açıklama da AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'dan geldi. Doğru, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin haziran ayında duyurulacağını ifade etti. Peki 2022 yılı asgari ücreti ne kadar? Asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar...


Asgari ücrete ara zam olacak mı?

'Asgari ücrete ara zam olacak mı?'

Ömer Çelik'ten merak edilen soruya yanıt.
Beyaz Sarayda istifa depremi

Beyaz Saray'da istifa depremi

​Kamala Harris'in ofisinden açıklama yapıldı.
Safları bir kez daha sıklaştırın çağrısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan eski ve yeni vekillere seslendi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...

​Uçağın düştüğü yerde yangın uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.