Asgari ücrete ek zam mı yapılacak? Bakan Bilgin'den son açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işverene 6 puanlık prim desteğinin uzatılmayacağını, Üretim Sürecine Katılım adı verilen yeni bir destek programını devreye alacaklarını açıkladı. Bakan Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge ile ilgili hangi aşamada olduklarını ve asgari ücrete yeni bir artış yapılıp yapılmayacağına yönelik soruyu cevaplandırdı.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ KEZ ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin,

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır." aşıklamasında bulundu.

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"MİLLETİMİZİN MENFAATİ NE GEREKTİRİYORSA BUNU HER ZAMAN YAPARIZ"

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan asgari ücrete ikinci zam gelmesi ihtimaliyle iligli bir soruya verdiği cevapla ikinci zamma kapaıları kapatmadı.

Cahit Özkan; "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız." açıklamasını yaptı.

ASGARİ ÜCRET ŞUANDA NE KADAR?

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanıyor.