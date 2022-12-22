Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2023 asgari ücretin işverene maliyetini hesaplama Yeni asgari ücret açıklanıyor. 2023 asgari ücretin belli olması ile işverene maliyeti değişmiş olacak. 2023 asgari ücretin işverene maliyetinin ne kadar olacağı merak kazandı. 2023 yeni asgari ücret ile işveren maliyeti hesaplama, yeni işveren maliyetleri tablosu haberimizde.

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