Özgün Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2023 asgari ücretin işverene maliyetini hesaplama
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Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2023 asgari ücretin işverene maliyetini hesaplama

Yeni asgari ücret açıklanıyor. 2023 asgari ücretin belli olması ile işverene maliyeti değişmiş olacak. 2023 asgari ücretin işverene maliyetinin ne kadar olacağı merak kazandı. 2023 yeni asgari ücret ile işveren maliyeti hesaplama, yeni işveren maliyetleri tablosu haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Asgari ücret işveren maliyeti hesaplama: 2023 yeni asgari ücretin işverene maaliyeti ne kadar olacak? ​
2023 işveren maliyeti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yeni asgari ücreti açıklıyor. İşçi ve işvereni etkileyecek asgari ücret tutarının nasıl değişeceği merak konusu. Peki, 2023 yeni asgari ücret işverene maliyeti ne kadar olacak?

2023 ASGARİ ÜCRETİN İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR?

2023 asgari ücret rakamı açıklandıç 2023 asgari ücret net 8 bin 500 TL olacak.

2022 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

01/07/2022 - 31/12/2022

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 6.471,00

SGK PRİMİ% 14 905,94

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 64,71

KESİNTİLER TOPLAMI 970,65

NET ASGARİ ÜCRET 5.500,35

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 6.471,00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 1003,01

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 129,42

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 7.603,43

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