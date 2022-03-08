Özgün Asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret fiyatları
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Asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret fiyatları

İş hayatına giren birçok kişi asgari ücret alıyor. Asgari ücret ise çalışanların ihtiyaçlarını karşıladıkları minimum ücrettir. İş yerleri asgari ücret altında ödeme yapamaz. Asgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 2022 yılında yüzde 50.54 zamlanan asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihi ile geçerli olmuştur. Brüt ve net asgari ücret ne kadar oldu?2022 Asgari ücret hakkındaki her şey sizlerle..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret fiyatları belli oldu mu? 2022 asgari ücret fiyatları
Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret fiyatları belli oldu mu? 2022 asgari ücret fiyatları

Birçok kişinin merakla beklediği asgari ücret fiyatları belli oldu. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 2022 yılında yüzde 50.54 oranında zam aldı. En düşük miktar olan asgari ücret, işverenlerin çalışanları verebilecekleri minimum ücrettir.

Brüt ve Net Asgari Ücret 2022'de ne kadar oldu?

Brüt asgari ücret: 5.004 TL

Net asgari ücret: 4.253 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti: 5.879 TL

2022 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

  • 2022 yılında Asgari ücrete yüzde 50,54 oranında zam yapıldı. Asgari ücret brüt 5.004 TL olurken net 4 bin 253 TL olarak açıklandı.
  • Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL olarak açıklandı. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.
  • 2022 yılından itibaren asgari ücretten alınan damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Bu iki verginin kaldırılmasıyla işveren kesimi 450 TL'lik ilave yükten kurtarılmış oldu.

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