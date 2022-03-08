Asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret fiyatları İş hayatına giren birçok kişi asgari ücret alıyor. Asgari ücret ise çalışanların ihtiyaçlarını karşıladıkları minimum ücrettir. İş yerleri asgari ücret altında ödeme yapamaz. Asgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 2022 yılında yüzde 50.54 zamlanan asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihi ile geçerli olmuştur. Brüt ve net asgari ücret ne kadar oldu?2022 Asgari ücret hakkındaki her şey sizlerle..

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