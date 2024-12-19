2025 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı milyonlar tarafında merak konusu. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücretin önümüzdeki hafta netleşeceğini söylemişti. Bugünkü toplantının ardından Türk-İş tarafından açıklama yapılması ve masada konuşulanların duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk toplantı 10 Aralık'ta ikinci toplantı 16 Aralık'ta gerçekleşti. Asgari ücret için üçüncü toplantı bugün saat 11.30'da gerçekleşecek.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU ACİL TOPLANDI

Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle 09.00'da Başkanlar Kurulu'nu topladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığında toplanan kurulda Türk-İş'e bağlı sendikaların görüşü alındı. Bu görüşlerin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısında komisyona iletilmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücretle ilgili en kritik toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilecek. Daha önceki toplantılarda TÜRK-İŞ’in işverenden rakam talep ettiği ancak yanıt alamadığı belirtilmişti. Bugünkü toplantıda, işveren temsilcisi TİSK’in rakam sunması bekleniyor. İşçi ve işveren taraflarının bu rakam karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladığımız bir dönemdeyiz. Bu programı bozmadan, sabit gelirli vatandaşlarımızın durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü özellikle son yıllarda temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarından en çok etkilenen kesim, sabit gelirlilerdir.”

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA HANGİ KALEMLERE ZAM GELECEK?

Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı, en düşük, yüksek işsizlik maaşı, GSS primi, isteğe bağlı sigorta primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora vs... borçlanmaları ve stajyer maaşları değişecek.







