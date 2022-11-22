Milyonlarca çalışan "Asgari ücret ne zaman açıklanacak, asgari ücret ne kadar olacak?" sorularının yanıt bulmasını bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin açıklamalarıyla birlikte özel sektör ve ekonomistler de 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıklamaya başladılar. 2023 yılı asgari ücret zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantı tarihi de açıklandı. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2023 zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

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Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

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Net asgari ücret nasıl hesaplanıyor?

Asgari ücret brüt ve net olmak üzere ikiye ayrılıyor. Brüt asgari ücret vergiler, kesintiler öncesindeki toplam rakamı ifade ederken, net asgari ücret ise kesintiler sonrasında kalan tutarı ifade ediyor.

Kesintiler içinde sigorta primi işçi payı, işsizlik sigortası primi işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisi yer alıyor. Bunların karşısında ise asgari geçim indirimi de uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene maliyeti

Asgari ücretin işverene maliyeti dikkate alınırken brüt asgari ücretin üstüne SGK işveren primi ve işsizlik sigortası işveren primi ekleniyor. 01.07.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2022/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 215.70 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 01.07.2022 tarihli, 2022/1 sayılı Kararıyla, 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi arasında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde;

Asgari ücretin brüt tutarı günlük 215,70 TL

Asgari ücretin brüt tutarı aylık 6.471,00 TL

Sigorta primine esas kazancın aylık alt sınırı 6.471,00 TL

Sigorta primine esas kazancın aylık üst sınırı aylık 48,532.50 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti aylık (%5 teşvikli) 7.603,43 TL Olacaktır.

01.07.2022 itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 01.07.2022 tarihli kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olan, sigorta primine esas kazançların alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir.