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Yeni asgari ücret zammı açıklanıyor!

Asgari ücret zammında nefesler tutuldu. Asgari ücret zammının açıklanacak olan tarih milyonlarca asgari ücretlinin gündeminde yer alıyor. Çalışanlar yeni asgari ücreti beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücreti bakanımla görüştükten sonra inşallah yarın açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Peki 2023 asgari ücret açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? İşte asgari ücret toplantısında son ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, NET, BRÜT asgari ücret tablosu
Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı 2023 son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündeminde bulunuyor. 20 Aralık Salı günü yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında son toplantı tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, asgari ücret zammı 2023 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmelerin çerçevesinin belirlendiği bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

2023 asgari ücret
2023 asgari ücret

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 asgari ücretini yarın (22 Aralık) tarihinde açıklanacağını açıkladı. Erdoğan, "Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız" dedi.

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücretin saat kaçta açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

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