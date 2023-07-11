Asgari ücret zammı temmuzda kesinleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı ile ilk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ikinci ve üçüncü toplantısını ise 19 ve 20 Haziran’da yaptı. Bu toplantılar sonucunda yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret zam oranı yüzde 34 oldu. 1 Ocak 2023 tarihinde brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere brüt 13.414,50 TL, net 11.402,33 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Asgari ücret noktasında kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat, huzurlu olsun." dedi.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret net 1 Temmuz 2023 itibarıyla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Brüt asgari ücret ne kadar?

Brüt asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla 13 bin 414olarak uygulanacak.

İşsizlik sigortası işveren primi 200 TL’den 268 TL’ye yükseldi. Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödemesi ise 1751 TL’den 2 bin 347 TL’ye çıktı. Asgari ücrete yapılan net zam oranı yüzde 34,04 oldu. Sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 482 dolar oldu.

Asgari ücret 2023 ne zamandan itibaren geçerli?

Yeni ve zamlı asgari ücret ağustos ayında hesaplara yatacak. Buna göre ay başında maaş ödemesi alan çalışanlar 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 11 bin 402 TL maaş alacak.

Asgari ücret günlük ne kadar?

2022 Aralık ayında ilan edilen ve 2023 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanan asgari maaşın günlük tutarı 333,60 TL'ydi. 2023 Haziran itibarıyla ilan edilen yeni asgari ücret ile beraber, 2023 Temmuz-Aralık döneminde günlük asgari brüt ücret 447,15 TL oldu. Günlük asgari net ücret ise 380,07 TL'dir.

1 saatlik asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret brüt yevmiye 333,60 TL’den 447,15 TL’ye çıkarken; net yevmiye 283,56 TL’den 380,08 TL’ye çıktı. Asgari ücretlinin brüt saat ücreti 44,48 TL’den 59,62 TL’ye çıkarken; net saat ücreti 37,81 TL’den 50,68 TL’ye yükseldi.

2023 asgari ücretin 3’e 1’i ne kadar?

Asgari ücretin 3'te 1'i, 3 bin 800 TL oluyor. Hanede kişi başına düşen gelir miktarı 3 bin 800 liranın altında olması halinde kişi sosyal haklardan faydalanma hakkına sahip oluyor.

Asgari ücret 2023 Pazar mesaisi ne kadar?

İşçinin hafta tatilinde çalıştırılması ve bu çalışmanın da 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin dışında olması, fazla çalışma olarak değerlendirilir. Buna göre hafta tatilinde çalışan işçiye biri hafta tatili ücreti diğeri fazla çalışma karşılığı olmak üzere gündeliğinin 2.5 katı yevmiye ödenmesi gerekir. Örneğin, işçinin gündeliği 10 TL ise, bu işçinin hafta tatilinde çalışması halinde, ödenecek ücret 25 TL olacaktır.

Cumartesi mesaisi kaç TL?

İşçinin hafta tatilinde çalıştırılması ve bu çalışmanın da 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin dışında olması, fazla çalışma olarak değerlendirilir. Buna göre hafta tatilinde çalışan işçiye biri hafta tatili ücreti diğeri fazla çalışma karşılığı olmak üzere gündeliğinin 2.5 katı yevmiye ödenmesi gerekir.

İşsizlik maaşı asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. 2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanacak.

Asgari ücret zammı Kıdem tazminatı ne kadar yükseldi?

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 13 bin 414 liraya yükseldi.

Asgari ücret zammı sonrası staj ücretleri ne kadar oldu?

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle yükselecek. Bu rakam, 2023 yılının ikinci altı ayı için belirlenen net asgari ücretin yüzde 30'u olan 3 bin 420 lira olacak.

Staj yapanların ücretleriyle ilgili işverenlere devlet desteği de sunuluyor. 20'den az çalışanı olan iş yerlerinde işverene devlet tarafından sağlanacak destek tutarı stajyere ödenmesi gereken en az ücretin üçte ikisi olan 2 bin 280 lira iken, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 1140 lira olarak uygulanacak.

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti.